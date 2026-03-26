L’Europa non ha ancora imparato la lezione

L’Unione europea si trova nuovamente alle prese con problemi nelle forniture di energia, riproponendo una situazione simile a quella del 2022. Le difficoltà nel garantire approvvigionamenti stabili persistono, con le fonti di energia che continuano a mostrare vulnerabilità. La questione coinvolge diversi paesi membri e riguarda sia le risorse energetiche sia le infrastrutture di distribuzione.

L’Unione europea è di nuovo in difficoltà con le forniture di energia. Come nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina L’Unione europea è di nuovo in difficoltà con le forniture di energia. Come nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina Sono passati quattro anni, ma per Ursula von der Leyen non sembra cambiato niente. Nel settembre 2022, all’apice della crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina, la presidente della Commissione europea prometteva una grande riforma: “Dobbiamo mettere fine al peso del gas sul prezzo dell’elettricità”. L’11 marzo 2026, mentre la guerra in Medio Oriente scatenava un’impennata del costo del gas, ha pronunciato la stessa frase: “È fondamentale ridurre l’impatto del gas sul prezzo dell’elettricità”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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