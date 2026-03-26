L’Europa nella trappola energetica che si è costruita da sola

L’Europa si trova in una crisi energetica causata da una combinazione di sanzioni, conflitti e dipendenza da fonti esterne. La situazione non deriva da un evento improvviso, ma da decisioni politiche e da sviluppi che si sono accumulati nel tempo. Le conseguenze di queste scelte si riflettono oggi nel settore energetico e nelle risposte dei paesi europei.

Sanzioni, guerra e dipendenza: il conto strategico di un errore politico. La crisi energetica europea non nasce all’improvviso e non può essere spiegata soltanto con l’ultima escalation militare in Medio Oriente. La guerra connessa all’Iran ha semmai avuto il merito brutale di rendere visibile una fragilità che l’Europa si portava dietro da anni e che le classi dirigenti continentali hanno a lungo preferito mascherare con formule ideologiche, slogan morali e decisioni politiche prive di reale profondità strategica. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti: nel momento in cui l’energia torna a essere il fondamento materiale della potenza, l’Europa scopre di essere il solo grande spazio economico privo di un’autonomia adeguata e di una vera capacità di proteggere i propri interessi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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