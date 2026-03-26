L’esercito dei giovani al servizio delle chimere ideologiche

La convocazione del referendum si è verificata in un periodo che coincide con l’inizio della primavera. Questa sovrapposizione temporale ha attirato l’attenzione di chi osserva gli eventi politici e sociali. Non sono stati forniti altri dettagli sui contenuti o sulle conseguenze di questa scelta, né sui soggetti coinvolti o sulle ragioni ufficiali dietro la decisione.

Che la convocazione del referendum sia coincisa con l’ingresso nella primavera può sembrare un dettaglio di poco conto. Sennonché, insegna Northrop Frye, esistono miti di stagione, e il mythos della primavera è la commedia. Così lo riassume nell’Anatomia della critica, il suo grande trattato letterario-antropologico: la società dell’eroe si ribella alla società del senex e trionfa, rovescia il mondo guasto e restaura l’età dell’oro, seguendo lo stesso inesorabile copione per cui la primavera succede all’inverno. E’ lo schema nascosto di innumerevoli commedie fin dai tempi di Menandro o di Plauto, in cui l’adulescens innamorato aveva la meglio sul vecchio libidinoso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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