L’eredità di Pagnanelli Intellettuale senza confini

Remo Pagnanelli, poeta e intellettuale del secondo dopoguerra, è scomparso quasi quarant’anni fa. La sua opera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale italiano. A distanza di anni, le sue parole continuano a essere lette e studiate, raggiungendo anche le nuove generazioni. La sua figura viene ricordata come una delle più influenti del suo tempo.

"Remo Pagnanelli è stato uno dei più importanti poeti e intellettuali del secondo ‘900. La sua voce, a quasi quarant’anni dalla morte, parla anche alle nuove generazioni". Il Comune, l’università di Macerata e l’associazione che porta il nome dell’autore hanno organizzato per domani un convegno su Pagnanelli, autore maceratese scomparso per sua volontà nel 1987 a trentadue anni. Figura centrale del panorama culturale del secolo scorso, ha avuto corrispondenze con i più grandi poeti italiani tra gli anni ‘70 e ‘80 come Franco Fortini e Vittorio Sereni, a cui aveva dedicato la tesi di laurea, "La ripetizione dell’esistere", pubblicata da Scheiwiller quando Pagnanelli aveva appena 25 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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