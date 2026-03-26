Manuela Maffioli, giornalista professionista e figura storica della Lega a Busto Arsizio, si trasferirà a Roma per assumere un incarico presso la Camera dei Deputati. La sua nomina è stata annunciata nelle ultime ore, segnando un passaggio importante nella carriera politica e professionale della stessa Maffioli. La decisione arriva in un momento di particolare rilievo per la sua attività pubblicistica e politica.

Giornalista professionista e figura storica della Lega bustocca, Manuela Maffioli si prepara ad approdare a Montecitorio. Già vicesindaco e oggi assessore con deleghe a Cultura, Identità e Sviluppo economico. Un’esperienza amministrativa maturata sul territorio che ora potrebbe tradursi in una rappresentanza parlamentare attesa da tempo dalla Lega varesina, anche nel segno di una presenza femminile che il partito, soprattutto in provincia di Varese, ha più volte indicato come obiettivo da rafforzare. Come si sente a seguito di questo annuncio? "Per me è un grande onore e una grande responsabilità. Non si arriva semplicemente in Parlamento, ma si subentra a una figura come quella di Umberto Bossi, che ha fondato tutto e che per la Lega rappresenta una storia unica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eredità del Senatùr. Maffioli va a Roma: "Grande responsabilità"

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