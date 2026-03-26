Nonostante le recenti notizie sull’epatite A, i venditori di pesce crudo e frutti di mare continuano a offrire prodotti che dichiarano essere sicuri e tracciati. Alcuni esercizi segnalano una diminuzione nelle vendite, mentre altri mantengono i consueti livelli di afflusso di clienti. La situazione sembra variare a seconda delle aree e delle attività commerciali coinvolte.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Alcuni hanno registrato un calo delle vendite, altri invece sono in linea con il classico volume d'affari. L'allarme per l'aumento di casi di epatite A, scoppiato in alcune regioni italiane, non sembra aver scalfito eccessivamente la voglia di "crudo di mare" dei baresi: i ristoranti e le pescherie della città continuano a essere affollati dai clienti, golosi di pesce sia crudo che cotto. Merito dei commercianti locali che hanno conquistato la fiducia dei consumatori grazie all'alta qualità dei prodotti.... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'epatite A non fa calare la voglia di pesce crudo e frutti di mare: "Qui vendiamo prodotti sicuri e tracciati"

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