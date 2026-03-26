Lunedì 2 marzo 2026, mentre le borse europee registravano perdite significative dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, il mercato di Piazza Affari mostrava un dato insolito. In questa giornata, si è notato un aumento dei ricavi di un’azienda torinese coinvolta nel settore della difesa, che produce armamenti e componenti per il settore militare. La società ha annunciato piani di ampliamento della produzione senza indicare dettagli specifici sui nuovi progetti.

Ecco cosa fa esattamente la società proprio qui, in corso Marche, zona che rappresenta ormai il futuro dell’ossatura industriale di Torino Leonardo è un ecosistema industriale della sicurezza, divisa in sei settori, e oggi assume lavoratori a pieno ritmo, in modo sistematico e in grande quantità. Il gruppo conta in Piemonte, tra Torino corso Marche, Caselle Nord, Caselle Sud e Cameri (No), oltre 4.500 addetti diretti, cui si aggiungono oltre 900 lavoratori di Thales Alenia Space. Significa più di 5.400 lavoratori diretti in totale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Leonardo, il business della guerra che arricchisce Torino: guadagni, ricavi, cosa fabbrica e cosa produrrà

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