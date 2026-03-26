Legge ottocentenario francescano 1 milione di euro ai Comuni umbri per progetti che promuovono l' esperienza del Santo

Una legge ottocentenaire dedicata ai francescani ha stanziato un milione di euro a favore dei Comuni umbri. Le amministrazioni locali potranno presentare proposte progettuali finalizzate a valorizzare i principi e l’eredità del Santo. Il finanziamento mira a sostenere iniziative che promuovano la conoscenza e la diffusione dell’esperienza francescana sul territorio regionale.

La Regione Umbria da attuazione all'articolo 4 inserito nella legge n. 1 del 2026: verranno cofinanziati eventi culturali che valorizzino i valori di Francesco 1 milione di euro a sostegno dei Comuni umbri che presenteranno progetti dedicati alla valorizzazione dei valori francescani. La Regione Umbria da il via all’attuazione dell’articolo 4 inserito all’interno della legge sull’ottocentenario francescano, la n. 1 del 2026. I 92 enti locali umbri potranno presentare proposte legate all’organizzazione di eventi e celebrazioni dedicati alla promozione dei valori di san Francesco (pace, condivisione, fratellanza). Il finanziamento riguarderà le progettualità culturali che potranno anche essere presentati da associazioni e terzo settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Legge ottocentenario francescano, 1 milione di euro ai Comuni umbri per progetti che "promuovono l'esperienza del Santo" Articoli correlati Legge ottocentenario francescano, Proietti: "Risorse ai Comuni umbri per progetti che promuovono i valori del Santo"Legge regionale ottocentenario francescano: la Regione Umbria da il via all'attuazione dell'articolo 4 mettendo a disposizione 1 milione di euro per... VIDEO Legge ottocentenario francescano, Anci: "Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell'esperienza di Francesco"Intervista a Federico Gori, presidente di Anci Umbria, sull'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale sull'ottocentenario francescano.