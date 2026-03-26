Legambiente | Riaprite la ferrovia Fano-Urbino

Il Circolo Legambiente Le Cesane ha richiesto la riapertura della ferrovia Fano-Urbino, sostenendo che questa misura possa migliorare i trasporti locali. La questione della mobilità nel territorio di Urbino e nei suoi dintorni è di nuovo al centro dell’attenzione pubblica, con il circolo ambientalista che ha espresso nuovamente il proprio punto di vista sulla questione.

Il tema della mobilità nel territorio di Urbino e del suo circondario torna al centro del dibattito e questa volta a intervenire è il Circolo Legambiente Le Cesane, che torna a ribadire la propria posizione sul futuro dei trasporti locali e in particolare sulla ferrovia Fano-Urbino. "Il Circolo Legambiente Le Cesane di Urbino ritiene da tempo che la mobilità su rotaia debba essere una priorità rispetto a quella su gomma per via degli aspetti positivi come la maggior sostenibilità energetica, soprattutto se proveniente da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni clima alteranti dirette e la diminuzione delle emissioni di particelle di particolato, come le ormai famose "pm10 e 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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