Lega ddl per ricordare il contributo netto dell’Italia al bilancio dell’Unione

Un disegno di legge presentato dalla Lega mira a evidenziare il contributo netto dell’Italia al bilancio dell’Unione Europea. La proposta prevede che siano rese più visibili le somme erogate dall’UE, con l’installazione di targhe pubblicitarie sugli edifici scolastici e in altri luoghi pubblici, in conformità con le richieste dell’ente comunitario. La norma punta a rendere più trasparente il rapporto tra fondi europei e territorio nazionale.

ROMA – “L’Unione Europea esige ampia pubblicità per i fondi da lei erogati. Deriva da questo obbligo la distesa di targhe pubblicitarie che figura ad esempio sui nostri edifici scolastici. Questa operazione informativa ha un senso, ma per essere veramente trasparente deve essere simmetrica: l’Italia infatti dà al bilancio europeo più di quanto da esso riceva, ma ai cittadini questo dato viene occultato. Oggi in Commissione bilancio alla Camera è iniziato l’esame un disegno di legge proposto dalla Lega con cui si richiede che in ogni circostanza in cui venga pubblicizzato un contributo dell’Ue si ricordi anche il contributo netto del Paese al bilancio dell’Unione”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lega, ddl per ricordare il contributo netto dell’Italia al bilancio dell’Unione Articoli correlati Leggi anche: Meloni “Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA” Giorgia Meloni all’Unione Africana: “Il futuro dell’Italia e dell’Europa passa dall’Africa”La premier Giorgia Meloni ospite d’onore alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana: cooperazione, Piano Mattei e... Una raccolta di contenuti su Lega ddl per ricordare il contributo... Lega, ddl contro velo imposto presentato in Senato/ Cosa si rischia: multa, carcere e allontanamento minoreDdl contro il velo imposto, dalle parole ai fatti: la Lega ha presentato in Senato una proposta di legge contro l’imposizione del velo integrale alle donne, come burqa o niqab, introducendo il reato ... ilsussidiario.net DDL tutela minori, Bergesio (Lega): Lo Stato torna a proteggere i bambiniL’approvazione definitiva del disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento segna una svolta storica e necessaria per il nostro Paese. Con questo provvedimento, lo Stato riafferma un princi ... targatocn.it