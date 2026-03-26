Da Genova, molti cittadini hanno annullato o riprogrammato le loro vacanze verso le destinazioni del Golfo a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le cancellazioni e le modifiche ai piani di viaggio sono state numerose nelle ultime settimane, con un impatto economico stimato in milioni di euro, coinvolgendo agenzie di viaggio, compagnie aeree e operatori del settore turistico.

I genovesi che non si fidano più a partire per il Golfo: le stime delle cancellazioni e dei viaggi in riprogrammazione per i ponti di primavera ma anche per l'estate Anche da Genova c'è chi non si fida più a partire per l'area del Golfo, interessata dalla crisi geopolitica in Medio Oriente. Un rallentamento, quello dei turisti in cerca di mete in cui trascorrere le vacanze di Pasqua, che non riguarda più solo i grandi hub, ma che si distribuisce ormai lungo tutta la geografia del turismo nazionale. Così sono molti i genovesi che hanno rinunciato alla partenza, o che sono ancora indecisi. E a soffrire è tutto l'indotto che si occupa di trasporti e viaggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - L'effetto guerra sulle vacanze dei genovesi: viaggi cancellati, riprogrammazioni e cifre milionarie in ballo

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