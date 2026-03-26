Dopo due blackout consecutivi, la squadra ha superato la sfida contro l’Irlanda del Nord, portando a casa la vittoria che permette di qualificarsi per il Mondiale. L’incontro si è svolto in un clima di tensione, con una partita combattuta e momenti decisivi sul campo. La vittoria arriva dopo un’attesa di due mesi, segnata da vari tentativi e ostacoli superati sul percorso di qualificazione.

La storia che un trionfo dell’Italia al Mondiale di calcio valga un punto di Pil oltre che suggestiva è reale, ci sono i numeri a dimostrarlo, e se è vero che in questo momento la prospettiva di vittoria è oltremodo distante, l’idea di tornare a disputarlo dopo due esclusioni è talmente allettante da promettere almeno qualche decimale. È il dividendo della felicità calcistica, che mai come di questi tempi sarebbe prezioso: una felicità semplice, l’eccitazione di un’attesa lunga due mesi, il pensiero a 40 serate estive (o nottate, anche meglio) a fibrillare per il percorso azzurro, a condividerlo con gli amici, e se poi le 40 serate si rivelassero 30, o anche solo 20, sarebbe comunque tempo sottratto alle angustie che dominano questo difficile presente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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L’eccitazione di un’attesa lunga due mesi, ora andiamo a prenderci il Mondiale

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