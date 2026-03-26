Leao Milan il portoghese spegne le polemiche | la smentita chiarisce la situazione e il rapporto con Allegri

Il calciatore portoghese ha pubblicato un messaggio sui social media per smentire le voci relative a un presunto conflitto con il tecnico. La situazione ha attirato l'attenzione dei media, generando molte speculazioni sulla natura del rapporto tra i due. Il suo intervento mira a chiarire eventuali malintesi e a mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

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