Le urne del referendum sulla giustizia non hanno premiato alcuna parte specifica, ma hanno espresso una richiesta di metodo, rispetto e responsabilità. La consultazione ha coinvolto gli elettori che hanno scelto di non approvare le modifiche proposte, trasmettendo un messaggio chiaro senza indicare un vincitore o un sconfitto. La partecipazione ha evidenziato una volontà di mantenere certi principi nel procedimento legislativo.

di Paolo Gallo C’è qualcosa che va oltre la semplice soddisfazione politica nella vittoria del No al referendum sulla giustizia. È un sentimento più profondo, quasi una commozione civile, che affonda le sue radici nella memoria collettiva e si proietta nel futuro: la percezione che, ancora una volta, la Costituzione non sia soltanto un testo giuridico, ma un patto vivo tra generazioni. Non è retorica evocare i “nonni” e i “nipoti”. La Carta costituzionale è davvero il frutto di una stagione in cui il Paese seppe rialzarsi dalle macerie della guerra, costruendo un equilibrio delicato tra poteri, diritti e garanzie: un equilibrio prezioso. Ogni tentativo di modificarlo richiede non solo competenza tecnica, ma anche rispetto, prudenza e, soprattutto, umiltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le urne del referendum non hanno premiato qualcuno: hanno chiesto metodo, rispetto, responsabilità

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