Le Terrazze | spegnimento simbolico per l’Ora della Terra

Il centro commerciale Le Terrazze di La Spezia ha annunciato la partecipazione all’iniziativa globale del WWF chiamata Ora della Terra. In occasione dell’evento, l’edificio ha spento simbolicamente le luci, aderendo alla campagna di sensibilizzazione ambientale. La manifestazione si svolge in diverse città italiane e internazionali, coinvolgendo numerosi luoghi pubblici e privati.

Il centro commerciale Le Terrazze, situato a La Spezia, ha confermato la sua partecipazione all’iniziativa globale del WWF nota come Ora della Terra. L’evento è fissato per il sabato 28 marzo 2026 e prevede lo spegnimento simbolico delle luci di cortesia e delle insegne esterne per un arco temporale di due ore. Questa decisione non comporta disagi per i visitatori, poiché l’illuminazione di sicurezza e quella necessaria al funzionamento dei negozi, della ristorazione e dei parcheggi rimarrà attiva secondo gli standard previsti. Giuseppe Muni, direttore dell’impianto commerciale, ha sottolineato che tale gesto rappresenta un invito alla comunità locale ad unirsi in piccoli atti coordinati per generare un cambiamento reale nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le Terrazze: spegnimento simbolico per l’Ora della Terra Articoli correlati Crollo dell’arco di Sant’Andrea: Decaro, “perso un elemento naturale simbolico della nostra terra” Sopralluogo del presidente della Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al... Carnevale 2026: Le Terrazze si vestono di K-Pop tra danza, laboratori e mondi fantastici per le nuove generazioni.Il centro commerciale Le Terrazze, tra Massa e Carrara, si prepara a un Carnevale fuori dagli schemi, trasformandosi dal 14 al 17 febbraio 2026 in un... Tutto quello che riguarda Ora della Terra Le Terrazze celebra l’ora della TerraLe Terrazze celebra l’Ora della Terra ... msn.com Le Terrazze aderisce all’ora della TerraLe Terrazze in occasione dell’Ora della Terra (Earth Hour), prevista per sabato 28 marzo, partecipa alla mobilitazione globale del WWF, con un gesto simbolico: le luci di cortesia e le insegne esterne ... msn.com