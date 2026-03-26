Le suore mistiche interessano più dell’horror e delle storie d’amore torbide

Nel mese di marzo, il film che ha dominato il botteghino è stato “Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine”, superando generi come l’horror e le storie d’amore intense. Questa pellicola ha attirato l’attenzione del pubblico, lasciando in secondo piano altre produzioni di successo e dimostrando un interesse crescente verso temi legati alla spiritualità e alle figure religiose.

Spiace per Christian De Sica, Antonio Albanese e Gabriele Muccino, ma la vera sensazione del box office di marzo è stato “ Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine ”. Il documentario francese militante e romanzato su santa Margherita Maria Alacoque, nel giorno di uscita nelle sale italiane, si è messo alle spalle anche “Hamnet” di Chloé Zhao, “Cime tempestose” di Emerald Fennell e il settimo episodio della saga “Scream”. Tanto successo non comprova soltanto che al pubblico il trecentocinquantesimo anniversario delle visioni di una suora mistica interessa più degli horror ritriti, delle torbide storie d’amore e delle ricostruzioni storiche più o meno affidabili; credo sia la testimonianza di una più profonda esigenza della nostra epoca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le suore mistiche interessano più dell’horror e delle storie d’amore torbide Articoli correlati Al Candiani le esplorazioni interiori e mistiche dell’artista siriana Naïssam JalalSecondo appuntamento dell’anno per Candiani Groove, la rassegna di world music organizzata al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di... “Il portiere di notte”: al Rouge et Noir una delle più belle e impossibili storie d’amore del cinema europeoPer festeggiare i primi 100 anni di vita dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà riporta nei cinema italiani alcuni grandi film che hanno fatto la storia...