Un film intitolato “Cento milioni di anni e un giorno” diretto da Jean-Baptiste Andrea è stato recentemente esaminato. La pellicola affronta temi legati ai sogni e alla speranza, attraverso la storia di un personaggio che si confronta con il desiderio di perseverare. La narrazione si concentra sulla presenza di un sogno molto forte, che influenza le azioni del protagonista.

Come sarebbe la vita senza un sogno? Un sogno da coltivare, un sogno da inseguire, un sogno per cui combattere? Un sogno tanto forte da regalare speranza, desiderio di perseverare e, in una parola, voglia di vivere? Stan, un sogno ce l’ha. Certo, è piuttosto inconsueto, ma del resto chi ha il diritto di mettere bocca sui sogni altrui? Il fatto è che, da quando si ricorda, ha sempre desiderato ritrovare dei fossili; e più sono antichi, meglio è. Certo, all’inizio gli girava la testa a pensare in termini di milioni di anni; con il tempo, però, ci ha fatto l’abitudine. Così, poco più che bambino, ha comunicato che voleva studiare paleontologia al padre, che ha preso la notizia – a dir poco – molto male. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Cento milioni di anni e un giorno” di Jean-Baptiste Andrea

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