Le forze di difesa israeliane hanno inviato un avviso all’Europa, segnalando che i nuovi missili provenienti dall’Iran potrebbero raggiungere il continente. In particolare, è stato indicato che l’Italia si trova nel raggio di azione di questi sistemi missilistici. La comunicazione arriva tramite un portavoce delle autorità israeliane, senza ulteriori dettagli sui modelli di missili o le modalità di attacco possibili.

Nemmeno l’Italia è al sicuro dai missili iraniani. Almeno secondo quanto sostiene il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Nadav Shoshani, che in un punto stampa con i reporter italiani ha voluto lanciare l’allarme per le cancellerie europee sullo sviluppo dei missili a lungo raggio della Repubblica Islamica. Shoshani ha spiegato che, secondo le informazioni d’intelligence, “pensiamo che il regime iraniano stia cercando di sviluppare nuove armi in grado di raggiungere i 4.000 km, il che rappresenterebbe una minaccia totale”. In questo modo, tra gli obiettivi di Teheran potrebbero finire anche Paesi europei nel caso in cui questi decidessero di appoggiare l’azione offensiva di Usa e Israele contro lo Stato degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le Idf israeliane avvisano l’Europa: “I nuovi missili iraniani possono colpirvi. L’Italia? Già nel raggio di Teheran”

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