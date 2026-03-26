Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord | Kean-Retegui in attacco titolare Bastoni

Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord sono state annunciate e vedono Bastoni in difesa, mentre in attacco sono stati scelti Kean e Retegui. Politano partirà sulla fascia destra, preferito a Palestra. La presenza di Bastoni come titolare è stata confermata, senza variazioni rispetto alle aspettative. Nessuna sorpresa è stata segnalata dal tecnico.

Bergamo. Nessuna sorpresa per Gattuso. Politano preferito a Palestra sulla destra, Bastoni recuperato guida la difesa e in attacco la coppia Kean-Retegui. Modulo quasi speculare per l’Irlanda del Nord, che giocherà con Price dietro a Donley. A centrocampo torna Devenny, in porta Charles preferito a Hazard. Le formazioni ufficiali. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp. Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Palestra, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Raspadori, Esposito. Ct: Gattuso. Gli 1?1? #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Italia Irlanda Del Nord Ore 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, ecco le formazioni ufficiali: Gattuso conferma la coppia Kean-ReteguiEcco le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, playoff per i prossimi Mondiali in USA. Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Tutto quello che riguarda Le formazioni ufficiali di Italia... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: orario, regole, e probabili formazioni dei playoff; Italia-Irlanda: le probabili formazioni, la scelta di Gattuso; Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Recuperano Politano e Bastoni! C’è KeanL'Italia di Gennaro Gattuso si gioca la qualificazione mondiale nella semifinale secca contro l'Irlanda del Nord, in programma alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. gonfialarete.com Italia-Irlanda del Nord diretta playoff Mondiali, segui la partita di oggi LIVE - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com