Mercoledì 25, all’interno di un istituto scolastico, si sono verificati momenti di tensione che sono stati ripresi da un ragazzo di 13 anni e diffusi sui social. Secondo quanto mostrato nel video, si sono registrati un’aggressione con coltellate nel corridoio e una fuga immediata. Inoltre, si segnala la presenza di un ordigno esplosivo trovato all’interno di una abitazione collegata agli episodi.

Un video di poco piÃ¹ di un minuto racconta quello che Ã¨ successo la mattina del 25 marzo all'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario: racconta l'agguato di un 13enne alla professoressa di francese Chiara Mocchi. â??Nelle immagini si vede il ragazzo avvicinarsi a scuola, salire le scale e percorrere il corridoio con le pareti gialle dove sostano altri studenti fino a intercettare Mocchi ferma vicino almuro: una giacca verde, foulard, gli occhiali. Quando vede arrivare lo studente lo osserva ed Ã¨ in quel momento che il 13enne la colpisce.â??Qui abbiamo volutamente tagliato dal video le parti piÃ¹ cruente. Il ragazzo colpisce ripetutamente la donna con un coltello, lei si accascia al muro e cade a terra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le coltellate nel corridoio della scuola e la fuga: il video girato dal 13enne | L'agguato in diretta sui social e l'esplosivo a casa

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