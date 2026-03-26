le clarisse aperitivo con bellomarini

Al Polo culturale Le Clarisse si tengono ancora gli aperitivi letterari, eventi che combinano la presentazione di autori contemporanei con momenti di socializzazione. Questa iniziativa si svolge nel rispetto del calendario stabilito e coinvolge vari scrittori e lettori locali. Gli appuntamenti sono organizzati periodicamente e prevedono discussioni sui libri presentati, con la partecipazione di pubblico e relatori.

GROSSETO Prosegue il ciclo degli aperitivi letterari al Polo culturale Le Clarisse, appuntamenti che uniscono la presentazione di libri contemporanei a momenti di convivialità e approfondimento. Oggi alle 18 sarà ospite Alessandro Bellomarini, autore del romanzo " Fottuta borghesia ", in dialogo con Fulvia Perillo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Letteratura e Dintorni. Il costo di partecipazione è di 3 euro, ridotto a 2 euro. L’appuntamento sarà accompagnato da una degustazione dei vini del Podere 414. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (in orario di apertura) oppure scrivere a prenotazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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