Le abitazioni di Gino Paoli si trovano tra Genova, Modena e la Toscana. Tra queste, c’è una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra posizionata vicino al cielo blu. Si parla anche di una gatta con una macchia nera sul muso. Questi luoghi sono rimasti come testimonianze della vita del cantautore e delle sue origini.

C’era una volta una gatta? Che aveva una macchia nera sul muso? E una vecchia soffitta vicino al mare? Con una finestra a un passo dal cielo blu Ci sono case che restano luoghi. E altre che diventano immagini.? Quella di Gino Paoli a Boccadasse è entrambe le cose. Non è la più bella, né la più comoda. Ma è la più viva. Una soffitta affacciata sul mare, piccola, imperfetta, attraversata dalla luce e dal vento. È qui che nasce La gatta, una delle sue canzoni più celebri, ed è qui che, in fondo, prende forma anche il suo modo di abitare. IPA Gino Paoli (1934-2026) Oggi che il cantautore è scomparso, lo scorso 24 marzo, a 91 anni, quella stanza torna a essere un punto di partenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le case di Gino Paoli tra Genova Modena e Toscana raccontano vita

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