lazio gli ultimi due mesi di pedro

Negli ultimi due mesi di stagione, il calciatore continua a essere presente con sicurezza in campo, restando disponibile per almeno nove partite, con possibilità di arrivare a dieci in caso di finale di Coppa Italia. L’atleta, ormai vicino alla conclusione della sua avventura con questa squadra, si prepara a un possibile addio, con l’obiettivo di lasciare un ricordo di alto livello.

Ancora nove partite sicure, forse dieci se si arriverà in finale di Coppa Italia. Pedro sogna un passo d'addio da fuoriclasse, un saluto degno di un campione della sua classe. Non è riuscito nei suoi cinque anni alla Lazio a vincere un trofeo ma ha raggiunto domenica scorsa le 200 presenze con l'aquila sul petto: ora vuole trascinare la sua squadra a Bergamo il 22 aprile. I suoi numeri anche in questa ultima stagione sono importanti: 24 partite, tra campionato e coppa nazionale, oltre 700 minuti giocati (solo in sei occasioni è partito dall'inizio). Tre gol e un assist, due rigori decisivi segnati con la solita freddezza contro Torino e Fiorentina che sono valsi due pareggi in extremis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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