Lavoro | si conclude a Latina la campagna C' è posto per te

Si è conclusa oggi a Latina la campagna "C’è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha toccato 13 località in Italia. Il truck itinerante ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne. Oggi e domani, 26 e 27 marzo, il truck staziona in piazza del Popolo e l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Latina, Centri per l’Impiego e le Istituzioni locali, propone strumenti concreti di formazione, incontro tra domanda e offerta occupazionale, e sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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