lavoro ecco il corso gratis per diventare meccanico riparatore di bici

Un corso gratuito per diventare riparatore di biciclette è stato annunciato a Milano, con inizio previsto il 26 marzo 2026. L’iniziativa permette ai partecipanti di acquisire competenze specifiche nel settore e di applicarle successivamente nel mercato del lavoro. La formazione si rivolge a persone interessate a intraprendere una carriera come meccanici di biciclette.

Milano, 26 marzo 2026 – Un’opportunità gratuita per imparare e mettere poi a frutto le competenze acquisite. Entro mercoledì 1 aprile è possibile iscriversi al corso gratis "Meccanico Riparatore di Biciclette ". L’iniziativa è promossa da "Bike Economy - La Scuola", la prima factory pubblica promossa dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, per formare le figure professionali più richieste dal settore e supportare lo sviluppo delle imprese del territorio. La formazione è finalizzata all’inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro, collocandosi come dipendenti all’interno di imprese operanti nei settori della produzione, riparazione eo vendita di mezzi a due ruote o avviando un’attività in proprio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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