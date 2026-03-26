Lavori sono in corso in via delle Carbonaie per mettere in sicurezza la strada. Con un investimento considerevole e nuovi fondi ottenuti, si stanno realizzando interventi mirati. L'intervento riguarda principalmente il miglioramento delle condizioni della carreggiata e la prevenzione di eventuali rischi. I lavori sono in fase di avanzamento e prevedono interventi strutturali e di manutenzione della strada.

Con un importante investimento e nuovi finanziamenti ottenuti, prende forma un intervento concreto su Via delle Carbonaie: dalla messa in sicurezza della strada alla sistemazione della scarpata, fino alla creazione di nuovi percorsi pedonali e spazi più vivibili per residenti e visitatori prosegue l’impegno dell’Amministrazione per rendere San Quirico d’Orcia più sicura, accessibile e curata. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada e della scarpata di Via delle Carbonaie, per un importo complessivo di 910.850 euro di cui 600.000 euro a fondo perduto grazie al contributo delle Aree Interne della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori in via delle Carbonaie. Messa in sicurezza della strada

Articoli correlati

Hera ha concluso i lavori, la strada riapre dopo la messa in sicurezza della collinaDopo mesi di lavori per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata il cantiere ha portato a termine un’opera di...

La strada per il castello. Finiti i lavori a Tresana per la messa in sicurezzaSi sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada che conduce al castello Malaspina di Tresana e alla chiesa di San...

Tutto quello che riguarda Lavori in via delle Carbonaie Messa in...

Discussioni sull' argomento Lavori in via delle Carbonaie. Messa in sicurezza della strada; Modifiche alla viabilità nel centro storico per lavori in via San Giovanni; Via delle Carbonaie, interventi per oltre 1 milione di euro; Fucecchio. Lavori in centro storico, temporaneamente estesi gli orari di apertura di due varchi ZTL.

Lavori in centro storico a Fucecchio, temporaneamente estesi gli orari di apertura di due varchi ZTLEstesi gli orari di apertura di due varchi ZTL: via Lamarmora o Vicolo delle Carbonaie, dalle 7 alle 14, tutti i giorni fino al primo aprile ... gonews.it

#A2 - Basilea -> Lucerna - tra Raccordo di Wiese e Basilea-Breite colonna, lavori di costruzione x.com

Ciao a tutti i miei lavori sono questi vasi di terracotta decorati con disegni e frasi - facebook.com facebook