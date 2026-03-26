Lautaro va veloce e rivede il campo | Manca sempre meno Con la Roma ci sarà

Lautaro si sta allenando con intensità e ha già iniziato a riabituarsi al campo. Il capitano sarà fuori fino alla prossima settimana, poi tornerà ad allenarsi con il gruppo. Con la squadra giallorossa si prepara a scendere in campo nelle prossime partite.

La “rosca de Pascua”, piatto tipico argentino, rimarrà sul tavolo fino a lunedì mattina. Fino a quel momento, niente sgarri. Lautaro Martinez punta a festeggiare la Pasqua con i tre punti e recuperare al 100% dall’infortunio al polpaccio rimediato nel gelo norvegese. Tra due domeniche incrocerà la spada con la Roma nella sfida più importante di questo finale di stagione interista condizionato da curve strette. L’Inter, priva del capitano da 18 febbraio, ha racimolato solo due pareggi nelle ultime tre partite in Serie A, un pareggiato per 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como e incassato altri due gol dal Bodo Glimt al ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro va veloce e (ri)vede il campo: "Manca sempre meno". Con la Roma ci sarà

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