Una campionessa mondiale di tiro dinamico sportivo, di 28 anni, dedica ogni giorno due ore all’allenamento e si affida a un mental coach. Recentemente, l’attività venatoria è stata collegata allo sport e al Made in Italy, creando un legame tra le diverse pratiche di tiro e le produzioni italiane. La figura si distingue nel panorama internazionale per le sue competizioni e il suo impegno quotidiano.

Camilla Almici ha 28 anni ed è campionessa mondiale di tiro dinamico sportivo. Due ore al giorno di allenamento, mental coach. Una disciplina riconosciuta dal Coni ma non ancora olimpica, dove l'Italia domina. Ed è proprio questo mondo – fatto di atleti, competizioni internazionali e alta precisione tecnica – che riempie i padiglioni di EOS Show, dal 28 al 30 marzo a Fiere di Parma, segnando un passaggio chiave nella traiettoria di crescita della manifestazione. Dal Veneto al cuore della Food Valley, non si tratta solo di un cambio di sede, ma di un salto di scala che punta ad ampliare sezioni e pubblici, rafforzare il posizionamento internazionale e valorizzare la dimensione esperienziale dell'evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'attività venatoria si unisce allo sport e al made in Italy

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