Un’attivista nota per aver vissuto su un albero ha partecipato a un evento scolastico durante il quale sono stati piantati alcuni alberi di sequoia con gli studenti. Durante l’iniziativa, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza e ha risposto alle domande dei bambini presenti. L’attivista ha espresso entusiasmo nel rivedere i giovani coinvolti e nel contribuire a un’attività legata alla tutela ambientale.

"Sono stata felicissima di aver ripercorso la mia esperienza rispondendo alle domande dei bambini e delle bambine e piantando La luna del Chianti, pianta che mi ricorda la mia migliore amica la luna che sono riuscita a salvare in California e che mi ha insegnato a vivere, a lottare per difendere ciò che conta davvero nella vita". Julia Butterfly Hill, l’attivista americana che negli anni ’90 visse per oltre due anni su una sequoia per salvarla dall’abbattimento, era presente ieri a Greve per un’iniziativa della Croce Rossa e del Comune. Nell’occasione l’attivista ha ricordato che "la mia luna in California mi ha insegnato che con le sue... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attivista che visse sull’albero. Piantata una sequoia con gli studenti

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