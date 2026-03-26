Latitante pizzaiolo soldato in guerra in Russia e poi arrestato | la parabola choc di Gianni Cenni

Gianni Cenni, noto come pizzaiolo e soldato in guerra in Russia, è stato arrestato a Fiumicino. La sua vicenda coinvolge una lunga serie di eventi, tra cui la sua fuga e il successivo fermo. La storia ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche di dramma personale e per il percorso che lo ha portato fino alla cattura.

Chi è Gianni Cenni e perché è stato arrestato a Fiumicino?. Una storia che sembra uscita da un film, ma che invece è tutta reale. Il napoletano Gianni Cenni, 52 anni, è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino appena rientrato dall’Ucraina. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli: deve scontare oltre sette anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 7 anni. Una condanna definitiva del 2022 mai eseguita. Perché, nel frattempo, l’uomo era sparito. Dalla latitanza all’estero alla guerra: cosa ha fatto in questi anni. Dopo la condanna, Cenni si era reso irreperibile. Prima la fuga all’ estero, poi una vita ricostruita lontano dall’Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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