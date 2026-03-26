L’Annunciazione | il legame tra le nascite di Giovanni Battista e Gesù spiegato

Il 25 marzo si celebra l’Annunciazione del Signore, un evento che ricorda l’annuncio fatto dall’arcangelo a una vergine, annunciando la nascita di Gesù. La festa si collega anche alla nascita di Giovanni Battista, avvenuta sei mesi prima. Questa data rappresenta un momento fondamentale per la tradizione cristiana, collegando le due figure attraverso il racconto della loro nascita e del loro ruolo nella storia della salvezza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 25 marzo di ogni anno ricorre una delle festività più significative del calendario cristiano: l’Annunciazione del Signore. In questa data, si commemora il momento in cui l’angelo Gabriele annunciò a Maria che sarebbe diventata la madre di Gesù. Questo evento, fondamentale nella tradizione cristiana, si svolse nella città di Nazareth, dando inizio così al compimento delle profezie messe in atto attraverso le Scritture. L’Annunciazione rappresenta, pertanto, un momento cruciale non solo nella vita di Maria, ma anche nella storia della salvezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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