Landaluce | Sono felice di avvicinarmi alla Top 100 ma posso aspirare a molto di più

Martín Landaluce ha suscitato sorpresa nel torneo ATP di Miami, dove molte teste di serie sono state eliminate nei primi turni. In un contesto di risultati imprevisti, il giovane tennista ha dichiarato di essere soddisfatto del suo progresso, avvicinandosi alla Top 100, e ha aggiunto di credere di poter puntare a obiettivi ancora più ambiziosi.

In un’edizione caratterizzata da numerose eliminazioni inattese, soprattutto nei primi turni, Martín Landaluce ha rappresentato, molto probabilmente, la più grande sorpresa del torneo ATP di Miami. Il tennista spagnolo ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000, dove è stato sconfitto da Jiri Lehecka. Landaluce, al termine del match, ha parlato delle sue aspirazioni future in un torneo che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Le vittorie di prestigio ottenute contro Luciano Darderi, Karen Khachanov e Sebastian Korda consentono al giovane iberico un significativo balzo in classifica, adesso però è il momento del passo successivo e bisogna lavorare con lo stesso slancio per trovare continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Landaluce: “Sono felice di avvicinarmi alla Top 100, ma posso aspirare a molto di più” Articoli correlati Sofia Goggia: “Sono molto felice, ma anche molto provata. Stagione non positiva in discesa”Una strepitosa Sofia Goggia chiude il SuperG di Kvitfjell con il terzo successo stagionale e si aggiudica la vittoria del trofeo di specialità... Benjamin Jacques Alliod: “Un po’ di rimpianto per le Olimpiadi c’è. Paris e Innerhofer maestri, posso avvicinarmi a Odermatt”Benjamin Jacques Alliod ha conquistato uno splendido quinto posto nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci... Una selezione di notizie su Landaluce Sono felice di avvicinarmi... Temi più discussi: L’ambizione di Landaluce: In ogni torneo mi immagino con il trofeo; ATP Miami, Landaluce: So che grandi cose arriveranno, ma voglio che arrivino ora; Landaluce, nel nome di Rafa: Mi immagino col trofeo; Landaluce: Essere vicino al top 100 mi rende felice, ma posso aspirare a molto di più. Landaluce: Sono felice di avvicinarmi alla Top 100, ma posso aspirare a molto di piùIn un’edizione caratterizzata da numerose eliminazioni inattese, soprattutto nei primi turni, Martín Landaluce ha rappresentato, molto probabilmente, la più grande sorpresa del torneo ATP di Miami. Il ... oasport.it L’ambizione di Landaluce: In ogni torneo mi immagino con il trofeoLo spagnolo dopo il successo con Korda: Bisogna sempre giocare per vincerla, dobbiamo pensarla così Martin Landaluce è la principale rivelazione di questo Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo classe 2 ... tennisitaliano.it CHI SARANNO I 4 SEMIFINALISTI A Miami non ci si ferma ed è già tempo dei quarti di finale Landaluce Lehecka Paul Fils Cerundolo Zverev Tiafoe Sinner In caso di vittoria di Jannik, potremmo avere una semifinale di fuoco #Tennis # - facebook.com facebook ATP Miami, Landaluce: "So che grandi cose arriveranno, ma voglio che arrivino ora" x.com