L’Ancona mantiene la posizione di vertice dopo il recupero, con un pareggio a reti inviolate. La partita si è conclusa con un risultato di 2-2 al termine del recupero, confermando la posizione in classifica rispetto alle altre due squadre in corsa per il primo posto. La classifica rimane invariata, con l’Ancona ancora davanti alle rivali.

Sulla ruota del Bonolis esce il numero che fa più comodo all’Ancona, un 2-2 nel recupero che lascia intatta la classifica, non nei punti ma almeno nell’ordine tra le tre contendenti alla vittoria del campionato. L’Ancona è ancora prima, insomma, con una lunghezza di vantaggio sull’Ostiamare e tre sul Teramo. A sei turni dalla fine della stagione regolare è un vantaggio minimo, quello dei dorici, che li obbliga a non fallire mai l’obiettivo dei tre punti. Ma meglio essere davanti che a inseguire, come sarebbe stato in caso di vittoria dell’Ostiamare. "Sei finali per il sogno. Mancano 540 minuti – scrive la società dorica che riporta il risultato del recupero di ieri a Teramo –, sei partite dove il pallone peserà il doppio, dove ogni contrasto e ogni dettaglio decideranno la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona resta in vetta dopo il recupero. Adesso sei finali per il sogno della C

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