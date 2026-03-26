Lambrugo grosso ramo piomba sulla Briantea e centra un’auto

Da quicomo.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, a Lambrugo lungo la strada Briantea si è verificato un incidente causato dal crollo di un grosso ramo di pino. Il ramo, probabilmente staccato dal vento forte, è caduto sulla carreggiata alle 14:40, colpendo un’auto che transitava in quel momento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, a Lambrugo, lungo la Briantea (SS342), dove poco dopo le 14:40 un grosso ramo di pino, forse a causa del vento forte, è improvvisamente caduto sulla carreggiata, colpendo un’auto in transito.L’impatto ha provocato attimi di forte apprensione, ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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