Lambrugo grosso ramo piomba sulla Briantea e centra un’auto

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, a Lambrugo lungo la strada Briantea si è verificato un incidente causato dal crollo di un grosso ramo di pino. Il ramo, probabilmente staccato dal vento forte, è caduto sulla carreggiata alle 14:40, colpendo un’auto che transitava in quel momento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.