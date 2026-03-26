Nella giornata del 26 marzo 2026 si è svolto un addio privato a Gino Paoli, figura importante della musica italiana. La cerimonia si è tenuta a Genova, vicino alla soffitta dove il cantautore è nato. La notizia ha attirato l’attenzione di molti e ha portato alla ribalta il ricordo di artisti come Janis Joplin, Maria Callas e David Bowie, associati al suo nome attraverso le immagini e le testimonianze.

Genova, 26 marzo 2026 – Come Janis Joplin, Maria Callas, David Bowie. Perché il ricordo sia ubiquo, perché su quell’azzurro ha sempre posato gli occhi dello stesso colore. Attorno ai funerali di Gino Paoli si sa solo che verrà cremato. Tutto il resto è avvolto nel mistero, come ci si può aspettare dopo la morte di una stella scontrosa assecondata dalla famiglia (saranno probabilmente oggi e in forma privata). Ma proprio da chi gli ha voluto bene, appunto, arriva la conferma che nelle sue ultime volontà c’era quella di essere cremato, con le ceneri disperse nel mare di Boccadasse, il borgo marinaro di Genova dove c’è ancora chi va in cerca della famosa soffitta a un passo dal cielo blu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’addio (privato) a Gino Paoli. E poi la quiete vicino a quella soffitta dove nacque ‘La gatta’

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