Amanda Sandrelli ha condiviso su Instagram un'immagine in bianco e nero in cui si vede con una coroncina, accompagnata da un messaggio di addio al padre, il cantautore scomparso. La sua pubblicazione segnala il lutto, mentre si apre il dibattito su come verrà diviso il patrimonio tra la vedova e i figli, secondo le norme legali vigenti.

L’accorato saluto in un post su Instagram con una foto in bianco e nero e un cuore rosso. Ecco come sarà divisa l’eredità “Babbo mio” e un cuore rosso: l'addio di Amanda Sandrelli a Gino Paoli su Instagram è affidato a una foto in bianco e nero che la ritrae con una coroncina accanto al padre. Amanda, nata dalla relazione tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, è una dei quattro figli di Gino Paoli che saranno destinatari del suo lauto patrimonio. Gino Paoli ha avuto due matrimoni e tanti amori dai quali sono nati quattro figli, e poi quattro nipoti. Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, l’ultima moglie, Paola Penzo, è quella che lo ha vegliato fino agli ultimi giorni, nella casa vista mare del quartiere Azzurro, nel levante genovese. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L’addio di Amanda Sandrelli al padre Gino Paoli, ma a chi va l’eredità? Il patrimonio da dividere fra moglie e figli

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Amanda Sandrelli saluta Gino Paoli su Instagram: "Babbo mio" #amandasandrelli x.com