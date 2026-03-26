Lab Village per collaborare tra università e imprese ora basta un clic

Una nuova piattaforma digitale consente di mettere in contatto università, imprese, laboratori e ricercatori del Nord-est con un semplice clic. Utilizzando l’intelligenza artificiale, la piattaforma mira a favorire collaborazioni e scambi di informazioni tra i vari attori del settore. La soluzione si propone di aumentare la competitività nella regione attraverso connessioni più rapide e dirette tra i soggetti coinvolti.

Una piattaforma digitale che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per connettere imprese, ricercatori, laboratori e università per accrescere la competitività del Nord-est. È “labvillage.it” (https:labvillage.it) il nuovo ambiente operativo online creato per superare il divario tra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Lab Village, per collaborare tra università e imprese ora basta un clic Articoli correlati "Beroomie", quando per trovare il coinquilino giusto basta un “clic”A quanti è capitato di trasferirsi all’estero per motivi di studio, ma anche di lavoro, e ritrovarsi a condividere l’appartamento con coinquilini del... Leggi anche: Luiss e Confindustria, a Napoli un ponte tra università e imprese Una selezione di notizie su Lab Village Argomenti discussi: Nuovi modelli di collaborazione ricerca-impresa, i Lab Village del Triveneto; Basilicata Open Lab, Eni premia tre aziende lucane. UniUD: innovazione nei Lab Village del Triveneto:Il 26 marzo si svolgerà un convegno sui nuovi modelli di collaborazione nei lab village del Triveneto, presso l'Università di Udine ... controcampus.it