La vôs dal timp un giallo in friulano tra vini e cantine

Un giovane vignaiolo è stato trovato morto in modo violento nella cantina di famiglia. L’uomo, noto per aver prodotto un Pinot Nero di alta qualità, era l’erede di metà dell’azienda vinicola. Il commissario incaricato delle indagini ha dichiarato che si tratta di un suicidio, senza lasciare spazio a dubbi. Le autorità stanno verificando i dettagli della tragica vicenda, che ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

“E’ un suicidio, non ci sono dubbi”. Il commissario Bruno Berton sembra avere poco da indagare. Giulio Pasutti, giovane vignaiolo visionario, erede della metà dell’azienda Pasutti, impegnato nella produzione di un ‘Grand Cru’ di Pinot Nero battezzato ‘Neri Pasut’, si è ucciso in modo atroce nella sua cantina. E’ una visita di cortesia quindi, quella che il commissario compie alla sorella della vittima, Letizia, proprietaria dell’altra metà dell’azienda, sconvolta dall’episodio e schiantata dal dolore. Il loro intimo dialogo però pian piano, in un sottile gioco psicologico di attacchi e difese, finirà per raccontare un’altra storia. Il testo... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - “La vôs dal timp”, un giallo in friulano tra vini e cantine Articoli correlati I migliori vini della penisola e d'Oltralpe arrivano in Fiera con "Cesena in bolla": in mostra oltre 150 tra le cantine più pregiateL’evento dedicato ai migliori spumanti Metodo Classico italiani e stranieri torna a Cesena Fiera il 9 e il 10 febbraio nei padiglioni della Fiera di...