la vittoria simbolica o di pirro di de laurentiis

Recentemente, è stata discussa una modifica adottata dalla FIGC riguardante i correttivi sul costo del lavoro. La reazione di alcuni, tra cui il presidente di una grande società calcistica, è stata interpretata come una vittoria simbolica o di Pirro. Tuttavia, l'effettivo impatto di questa misura e le sue conseguenze sul settore rimangono ancora da valutare.

A proposito dei correttivi per il costo del lavoro allargato. Il Napoli e De Laurentiis il danno l'hanno subito eccome, ormai i buoi sono belli che scappati dalla stalla. Il Corsport spiega bene quel che è accaduto Parlare di vittoria di De Laurentiis, a proposito dei correttivi adottato in Figc sul costo del lavoro allargato, è probabilmente eccessivo. Perché tanto i buoi dalla stalla sono già belli che scappati: il Napoli a gennaio non ha potuto fare mercato. Ora potrà farlo a luglio ma questo era noto da tempo. Il presidente del Napoli, e con lui il club e la squadra, hanno pagato un prezzo altissimo e hanno dovuto fare a gennaio acquisti a costo zero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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