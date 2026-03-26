la vita e la morte nel caos delle circostanze commedia nera di famiglia tra demenziale e thriller

Una commedia nera di famiglia che mescola elementi demenziali e thriller si svolge tra situazioni caotiche, dove i personaggi affrontano eventi imprevedibili. Un consigliere, legato a un personaggio chiamato Manfred, pronuncia una frase ambigua, lasciando aperta la possibilità di decisioni decisive. La trama si sviluppa attraverso una serie di episodi che alternano momenti di humor e tensione, creando un quadro complesso di relazioni e situazioni.

Quando un consigliere dello svarionato Manfred (un memorabile Mikkelsen) gli dice: "Se vuoi imparare a suonare bene la chitarra devi pensare ai castori, loro sono i migliori", siamo già molto avanti nella divertente follia di combinazione di generi, demenziale, gangster e thriller, cucinati nella padella della commedia nera di famiglia. Appena uscito dal carcere, il rapinatore Anker, fratello di Manfred, vuole una sola cosa: il bottino che gli aveva affidato. Ma è dura: oltre a travestirsi da vichingo per un lucido ragionamento che non riveliamo, Manfred ha l’hobby di rubare cani e tentare il suicidio. Adesso, mentre fuggono da sanguinari delinquenti a caccia dello stesso bottino, crede di essere John Lennon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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