la verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Nel fine settimana a Verona si svolgono diversi eventi archeologici, tra cui una visita guidata che permette di esplorare la Verona romana attraverso la realtà aumentata. L’appuntamento è previsto per sabato alle 9.30 e si svolge presso il Capitolium, offrendo un’esperienza innovativa per conoscere il passato della città. La manifestazione si inserisce tra le iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico locale.

SABATO 28 MARZO ORE 9.30. VERONA TIME MACHINE IL CAPITOLIUM IN REALTA' AUMENTATA Un tour unico per scoprire la Verona romana con occhi "diversi". Il percorso tocca sette punti d’interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell’antica città romana. Grazie all’impiego di smartglass (occhiali multimediali trasparenti e leggeri di ultima generazione), i visitatori possono esplorare in maniera immersiva ricostruzioni digitali di edifici, strade e monumenti in parte perduti o inglobati nel tessuto urbano contemporaneo. INFORMAZIONI:Durata: 1 ora 30 minuti circaCosto: 20 euro a personaPrenotazione obbligatoria ad archeonaute@gmail. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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