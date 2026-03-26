Negli ultimi anni, molte trasmissioni televisive hanno visto un aumento della durata dei loro segmenti, con alcuni programmi che si estendono oltre i limiti tradizionali. Questa tendenza riguarda anche format popolari e classici, dove i tempi di messa in onda vengono dilatati. La gestione dei tempi, degli spazi tra i contenuti e delle pause, viene decisa da chi cura la scaletta, con l’obiettivo di mantenere l’attenzione dello spettatore più a lungo.

L’importanza del ritmo. L’organizzazione dei suoni e dei silenzi nel tempo. Non parliamo di musica ma di televisione, dove il tempo lo decide chi ha in mano la tela del racconto, dove i contenuti, le pause e le durate vengono organizzati per catturare l’attenzione e tenerla lì, dove si è posata. La tivù ha perso questa misura e non da adesso: i tempi si allungano senza motivo, le pause non costruiscono tensione ma la svuotano, i dialoghi si dilatano e diventano come un rumore di fondo. Palinsesti, dinamica dei programmi, stop pubblicitari. Si può iniziare parlando della scomparsa della prima serata a favore dell’ access prime time e poi via dritti verso l’ora dei lupi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tv ha perso il ritmo? Da Amici a Canzonissima (e non solo), programmi dilatati dove tutto si allunga e niente pesa

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