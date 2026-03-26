La storia di Duffy il successo con Mercy poi il trauma | Mi rapirono e violentarono sembravo morta

La cantante Duffy ha raccontato in un documentario su Disney+ di essere stata rapita, drogata e violentata per diverse settimane. Ha riferito di aver vissuto un'esperienza traumatica che ha segnato profondamente la sua vita, dopo aver raggiunto il successo con il brano

La cantante Duffy alza il velo sulla vicenda traumatica che ha sconvolto la sua vita. In un documentario di Disney+ la sua storia: fu rapita, drogata e violentata per settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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