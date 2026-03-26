La stagione della Scala | il ritorno dei Puritani l’inedito Nixon in China e la tournée in Oriente

A Milano, il balletto della Scala ha annunciato il programma della prossima stagione, che comprende tredici titoli, con oltre la metà di nuove produzioni. Sono previste quasi cento recite, e la compagnia si preparerà anche a una tournée in Asia. Tra le opere in cartellone ci saranno i Puritani, ritorno atteso, e l’inedito Nixon in China.

Milano, 26 marzo 2026 – Tredici titoli d’opera, di cui più della metà nuove produzioni. Quasi cento recite in totale (97 per l’esattezza) e una trasferta in Asia. Sono i numeri più significativi della prossima stagione lirica della Scala, illustrata la scorsa settimana dal sovrintendente Fortunato Ortombina al Consiglio d’amministrazione del Piermarini e ieri pomeriggio ai delegati sindacali del teatro. Si parte, ma questo è noto da tempo, con “Otello” di Giuseppe Ver di, che il prossimo 7 dicembre segnerà il debutto sul podio da direttore musicale del sudcoreano Myung-Whun Chung, che prenderà il posto di Riccardo Chailly. Il regista Damiano Michieletto guiderà sul palcoscenico un cast impreziosito dalla presenza di Brian Jadge (già visto all’inaugurazione di due anni fa ne “La forza del destino”), Luca Salsi ed Eleonora Buratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La stagione della Scala: il ritorno dei Puritani, l’inedito Nixon in China e la tournée in Oriente Articoli correlati Leggi anche: Salto con gli sci, la 74ma Tournée dei 4 trampolini è già storica. O in un senso o nell’altro, Bischofshofen regalerà qualcosa di inedito Andrea e il sogno sulle punte. Dall’inizio per gioco alla Scala. A maggio la tournée con BolleCon la sua continua voglia di evolversi, la sua eleganza e le indubbie doti tecniche il ballerino spezzino Andrea Risso è diventato un punto di... Contenuti e approfondimenti su La stagione della Scala il ritorno dei... Temi più discussi: Otello apre la stagione della Scala, poi nel 2027 Verdi con regia di Guadagnino; Otello apre la stagione della Scala, poi nel 2027 Verdi con regia di Guadagnino; Quale opera aprirà la prossima stagione del teatro alla Scala; Scala, Otello aprirà la stagione. Nel 2027 sempre Verdi con la regia di Luca Guadagnino. La Scala apre con Otello che poi porta in tour in AsiaAndrà anche in Corea e Giappone la produzione di Otello con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Myung-Whun Chung che aprirà la prossima stagione della Scala, oggi presentata ai sindacati ... ansa.it Scala: nella nuova stagione 13 opereL'Otello di Verdi - che aprirà il 7 dicembre - andrà poi in tour in Asia. Indiscrezioni dopo la presentazione ai sindacati: alla Scala Leonora di Ferdinando Paër, che ispirò Fidelio di Beethoven, e Ni ... rainews.it Ranking Qs per materie, l’Alma Mater scala la classifica x.com Il sovrintendente: «Pesa soprattutto l’eccessiva valorizzazione delle scenografie acquistate dalla Scala. Abbiamo per legge il dovere di segnalare eventuali anomalie alla Corte dei conti e alla Procura» - facebook.com facebook