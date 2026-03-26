’La Spola te la suona’ in 6 viaggi musicali

A partire da questa domenica, La Briglia ospiterà una nuova rassegna musicale intitolata “La Spola te la suona”, che si svilupperà attraverso sei eventi. La manifestazione prevede diverse esibizioni dal vivo, distribuite nel corso delle settimane, con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato alla musica dal vivo. La prima serata è prevista per domenica prossima, con ingresso gratuito.

Arriva a La Briglia una nuova rassegna musicale con l’apertura fissata per domenica. Titolo dell’iniziativa, organizzata dal circolo Spola d’Oro, "La Spola te la suona", e animerà la primavera con sei appuntamenti dedicati al cantautorato, alla musica dal vivo e alla contaminazione tra linguaggi artistici. La rassegna nasce con l’obiettivo di portare sul territorio proposte originali e di qualità, dando spazio a artisti emergenti e progetti capaci di unire musica, narrazione e sperimentazione, in un contesto di ascolto e condivisione. Il primo appuntamento è in programma domenica 29 marzo con una serata che si aprirà alle 20 con apericena, seguita alle 21 dal live di Effenberg, cantautore dal linguaggio ironico e malinconico, e alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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