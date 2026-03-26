La sicurezza è la chiave del nostro futuro

All'inizio del nuovo anno, un incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di diversi giovani presenti. L'incendio ha provocato un'abbondante fuoriuscita di fumo, rendendo difficile l'evacuazione. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio, che ha interrotto i festeggiamenti di Capodanno e portato a una tragica perdita di vite umane.

L’inizio del nuovo anno non è stato festoso come avrebbe dovuto essere: si è tinto di nero come il fumo che ha invaso il locale Le Constellation di Crans-Montana provocando la morte di tanti giovani riuniti a festeggiare. Durante il primo giorno di rientro a scuola è stato osservato un minuto di silenzio, come proposto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ma questo silenzio non è rimasto muto: ha dato voce alle tante domande e alla condivisione degli stati d’animo degli alunni della classe 5^C. Tristezza per quei ragazzi e per le famiglie; rabbia per l’incoscienza, per l’assenza degli adulti che non hanno interrotto la festa, per il mancato piano di sicurezza; disgusto per chi ha scelto i soldi al posto della vita di quei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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