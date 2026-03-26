Il trailer della nuova serie di Harry Potter, prodotta da HBO, presenta un’immagine più oscura e approfondita rispetto ai film. Si evidenziano scene che affrontano il bullismo e la vita con gli zii, oltre a introdurre elementi narrativi precedentemente trascurati. La produzione promette una versione più matura e completa della storia, ampliando così il racconto rispetto alle versioni cinematografiche.

Dal bullismo alla vita con gli zii, fino ad elementi narrativi mai esplorati, il trailer della serie di Harry Potter di HBO anticipa una versione più cupa, matura e completa della saga. Per mesi abbiamo convissuto con la paura che quella meravigliosa creatura cinematografica che è il Potter-verso potesse in qualche modo venire rovinata. D’altronde, mettere mano a qualcosa che ci è sempre apparso perfetto così com’è, ci è sembrato fin da subito un’impresa complicata, difficile e, soprattutto, non necessaria. Ma siamo davvero sicuri che fosse tutto così perfetto? Probabilmente no. Almeno questa è la sensazione che rimane dopo aver visto il primo trailer della nuova serie tv, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo Natale (e quando, se non durante le Feste? C’è qualcosa di più natalizio di Harry Potter?). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La serie di Harry Potter sembra offrirci l’occasione di scoprire tutto ciò che i film ci avevano negato

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