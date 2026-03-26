Dopo aver subito un intervento chirurgico a Londra per un’ernia inguinale, il portiere ha raggiunto il ritiro della squadra azzurra a Bergamo. Nonostante l’infortunio, ha deciso di partecipare agli allenamenti e stare vicino ai compagni. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i presenti, anche se non è ancora chiaro se potrà scendere in campo nelle prossime partite.

"Ci vediamo presto azzurri". Guglielmo Vicario lo aveva scritto lunedì scorso su Instagram, dopo essersi operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale che lo terrà fuori per circa un mese. E il portiere del Tottenham, che non ha potuto rispondere alla convocazione del ct Gattuso per questi playoff Mondiali, è stato di parola: invece di trascorrere qualche giorno in totale relax nella sua casa a Londra o dai parenti in Italia, da ieri sera è a Bergamo nel ritiro dell'Italia. Per star vicino ai compagni. Dopo che Scamacca non è voluto tornare a casa a dispetto dell'infortunio alla coscia e dopo che altri azzurri hanno stretto i denti pur di recuperare ed essere in campo stasera contro l'Irlanda del Nord, un'altra dimostrazione di quanto unito sia il gruppo creato da Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La scelta di Vicario: infortunato ma va in ritiro a Bergamo per stare accanto al gruppo azzurro

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