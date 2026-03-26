Ignazio La Russa ha dichiarato che non ci sono motivi giuridici validi per le dimissioni del ministro Daniela Santanchè. La sua posizione si basa sull’assenza di questioni legali che giustifichino l’annuncio delle dimissioni, lasciando intendere che la decisione sia stata presa senza una base normativa. La vicenda riguarda dunque aspetti strettamente legali e amministrativi, senza riferimenti a motivazioni politiche o personali.

AGI - Cosa è pesato di più a Ignazio La Russa in questa vicenda del ministro Daniela Santanchè? "Aver dovuto essere io a parlare con lei ma l'ho fatto nell'interesse sia di Daniela che del partito, perché la situazione era difficile, nel senso che non c'era alcuna ragione giuridica per le dimissioni ". Lo ha detto il presidente del Senato a "Dritto e Rovescio" su Rete4. "Lei", ha proseguito La Russa, "ha un'assoluta mancanza di condanne, addirittura sulla vicenda famosa del Covid non c'è nemmeno il rinvio a giudizio. Però la pressione delle opposizioni si era concentrata su di lei, che ha le spalle larghe. E nel momento in cui c'è stato il... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Russa: "Non c'erano ragioni giuridiche per le dimissioni di Daniela"

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