La città di Roma ospita un evento che coinvolge il fondatore di una nota società di investimento, noto per le sue posizioni sulla tecnologia e il pensiero critico. Durante un ciclo di quattro lezioni, si sono affrontati temi legati all’Anticristo, con riferimenti a teologia e filosofia, suscitando l’interesse di pubblico e media. L’incontro ha attirato attenzione per la natura delle argomentazioni e le persone coinvolte.

Peter Thiel vuole sconfiggere l'Anticristo con la religione della tecnologia. Ma Roma non si fa incantare Comica dell'Anticristo. Le (minacciose) idee di Thiel hanno poco o nulla a che fare con la presa di San Pietro Che cos'è davvero l'Anticristo? A margine delle lezioni di Thiel a Roma Roma. Quando Peter Thiel si è congedato, al termine delle quattro lezioni sull’Anticristo tenute a Roma e che tanta attenzione e tante polemiche hanno suscitato, ha rimarcato a beneficio di un piccolo drappello di presenti rimasti fin oltre il tempo schedulato che la tappa romana è stata la migliore in assoluto tra tutte quelle fino ad oggi organizzate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Roma di Peter Thiel, tra teologia, filosofia e slancio all’innovazione

Articoli correlati

Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina.

Leggi anche: Peter Thiel: chi c’era ieri a Roma per l’Anticristo

Contenuti utili per approfondire La Roma di Peter Thiel tra teologia...

Temi più discussi: Peter Thiel, l’Anticristo e Palantir, cosa è successo dietro le porte chiuse dei suoi incontri a Roma; Anticristo, Palantir, difesa e affari: la visita di Thiel a Roma è un problema democratico; Il tour di Peter Thiel in Italia racconta un’idea sbagliata di tecnologia; Credo che l’Anticristo sia un politico: le immagini e gli audio esclusivi di Peter Thiel a Roma.

Peter Thiel, il magnate Pro Trump a Roma per parlare di Anticristo: cosa c'è dietro le sue lezioniIl fondatore di PayPal e Palantir, tecnocrate e padrino politico della nuova destra, è venuto nella città dei papi a parlare di Armageddon e del declino dell’Occidente. Ma non tutto è andato come sper ... vanityfair.it

Credo che l’Anticristo sia un politico: le immagini e gli audio esclusivi di Peter Thiel a RomaFondatore di PayPal, investitore in Facebook e LinkedIn, ora a capo di Palantir, Peter Thiel è tra gli uomini più potenti d’America. Ma Thiel è anche un intellettuale, tecnoteologo, cattolico ortodoss ... la7.it

A Roma il 23° Trofeo di Judo Peter Pan per sostenere i bambini malati oncologici Tutto pronto per il 23° “Trofeo Peter Pan”. Domenica 29 marzo la “Scuola Judo Tomita” accoglierà circa 250 piccoli judoka, pronti a sfidarsi sul tatami al motto solidale “Io combatt - facebook.com facebook

#piazzapulita Le immagini e gli audio esclusivi di Peter Thiel a Roma, nel racconto di Salvatore Gulisano. x.com